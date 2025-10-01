Как носить леопард в 2025 году и не выглядеть вульгарно

По итогам показов осень-зима 2024 и весна-лето 2025 леопардовый принт вновь занимает уверенную позицию в трендах. Многих он пугает своей сложностью и экстравагантностью, поэтому важно знать, как его «приручить». Чтобы не выглядеть неуместно и не уйти в китч, леопард важно уметь правильно сочетать. Мы собрали главные советы для каждого стиля и случая, после которых этот зверь больше не будет казаться таким страшным!

Повседневный стиль

В повседневном гардеробе леопард лучше подавать как главный акцент образа — и это одна вещь! Так на показе Dolce&Gabbana FW24 стилизовали длинное пальто с перемешанным леопардовым принтом с поясом и шляпкой, а модель Diesel вышла на подиум в укороченной шубке с леопардовым узором поверх прозрачной блузы. В реальных лукбуках такие вещи носят на фоне максимально сдержанных однотонных базовых элементов: джинсов, черных или бежевых свитеров, грубого трикотажа. Они приглушают леопард и делают его повседневнее.

Советы для образов на каждый день:

Выбирайте одно леопардовое изделие как акцент. Лучше всего, если это будет верхняя одежда: например, пальто или куртка. Или же отдельный аксессуар — сумка, обувь, ремень.

Сочетайте леопард с нейтральной одеждой. Черные брюки, белая футболка, джинсы клеш или свитер оливкового цвета создадут стильный фон для принта. Лучше всего разбавлять леопард денимом или вещами натуральных оттенков: черным, коричневым или зеленым.

Подбирайте качество и масштаб принта. Как советует модный эксперт Эми Баннерман, ткань должна быть гладкой, рисунок — приближенным к реальному леопарду, а не абстрактным — такие изделия выглядят дороже. Большие, четкие пятна на плотной шерсти или хлопке смотрятся благороднее, чем пушистый фальш-мех.

Деловой стиль

Для офисного образа леопард стоит использовать очень сдержанно. Чаще это отдельный элемент: блузка, юбка-карандаш или акцентный пояс. К примеру, можно надеть однотонный костюм с тонкой леопардовой рубашкой. Но не забывайте про крой — прямой пиджак или классическая водолазка помогут добавить строгости.

Советы для деловых образов:

Выбирайте леопард в маленьком масштабе. При выборе принта отдавайте предпочтение более невзрачным вариациям — с мелкими или приглушенными пятнами. Такой рисунок смотрится аккуратнее и точно не будет резать глаз.

Придерживайтесь нейтральной палитры. Сочетайте принт с базовыми оттенками — черным, графитовым, бежевым, темно-синим. К примеру, леопардовый топ с темно-серым костюмом будет выглядеть сдержанно и уместно.

Делайте один яркий акцент. Избегайте total look: пусть в центре внимания будет только один леопардовый принт. Например, если это юбка или блуза, дополните образ лаконичным пиджаком и однотонными лодочками.

Используйте минимум украшений. Обойдитесь без излишней роскоши, пусть леопард сам по себе служит декором. К нему подойдут классические аксессуары: однотонный кожаный ремень, черные туфли или сдержанная сумка-шоппер.

Вечерние и нарядные образы

Для выхода в свет леопард можно подавать более смело и гламурно. Дизайнеры предлагают сочетать его с роскошными тканями и сложными фактурами. Например, Dolce&Gabbana SS25 используют пайетки, атлас и шифон — так леопардовый принт играет на контрасте с блестящей тканью и становится по-настоящему неотразим. В Versace же буквально заворачивали свои вечерние платья в шелковый леопардовый принт, а Blumarine FW24 надевали яркие платья с леопардовыми колготками.

Советы для вечерних образов: