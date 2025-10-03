Семь лаков для ногтей, с которыми домашний маникюр выглядит как салонный

Всё новое — хорошо забытое старое, так что приветствуем глобальное возвращение тренда на домашний маникюр. Технологии продвинулись вперёд и оставили в прошлом долгую сушку лака, из-за которой приходилось откладывать другие дела. Собрали 7 флаконов, с которыми получится сделать хорошее покрытие самостоятельно.

Лак для ногтей «Кофе с молоком», Londontown

Совместить приятное с полезным: лак нежно-кофейного оттенка будет красиво смотреться на ногтях любой формы и заодно поможет отрастить длину. В формуле есть комплекс растительных компонентов, который ухаживает за ногтевой пластиной. А уход всегда равен возможности носить покрытие без сколов и отслоек.

Лак для ногтей 203, Rimmel

Слой высыхает за 60 секунд, а нежно-розовый оттенок создаёт эффект «своих ногтей, только лучше». Лак подойдёт в случае, если на учёбе или работе строгий дресс-код относительно маникюра, и понравится тем, кто ценит простоту и эстетику в мелочах.

Лак для ногтей «Белая кошка», Masura

Лак с эффектом кошачьего глаза в серебристо-белом оттенке с россыпью мелких блёсток. Будет красиво смотреться соло, словно на ногтях пляшут частички утренней росы и тумана, или в качестве верхнего покрытия. Например, в дуэте с чёрным или синим лаком напомнит звёздное небо.

Лак для ногтей Pearlfection тон Luminous Pearl, Catrice

Не отпускают мысли об отпуске на море или побеге в лес? Хочется почувствовать себя сиреной или лесной нимфой? Выбирайте нежно-молочный лак с деликатным фиолетовым шиммером. Он выровняет родной оттенок ногтей и добавит в образ немного сияния, которое будет особенно красиво смотреться в последних лучах солнца.

Лак для ногтей Gel тон 03, Pink Up

Неочевидный, но элегантный вариант — оттенок тёмного баклажана. В пасмурную погоду он будет казаться почти чёрным, а на солнце или при искусственном освещении давать глубокий фиолетовый блик. Кисть небольшая, поэтому ей удобно прокрашивать ноготь у самой кутикулы.

Гель-лак для ногтей №377, Foxy Expert

Любительницы винных маникюров, этот экземпляр создан для вас. У него глубокий бордовый оттенок, многогранный и довольно плотный. Лак перекрывает ногтевую пластину в один слой, а это — экономия времени на сушку в УФ-лампе. Да, в этом случае без неё не обойтись.

Лак для ногтей 050, Emi

Чёрный цвет считается классикой, хотя многие почему-то избегают его в маникюре. И зря! С ним ногтевая пластина кажется более изящной и вытянутой, поэтому и пальцы выглядят тоньше. К тому же оттенок подойдёт абсолютно к любой одежде и не окрасится в процессе домашних дел или уборки.