«Выглядит как зубная щетка». Шон Пенн стал мемом в Сети

Американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн посетил премьер фильма «Битва за битвой» и стал мемом в сети. Соответствующие комментарии появились в X.

© globallookpress

65-летний артист предстал на размещенном кадре вместе с коллегами по новой картине — Леонардо Ди Каприо и Чейз Инфинити. Рядом с ними также запечатлен режиссер фильма Пол Томас Андерсон.

© Lenta.ru

Пользователи платформы обратили внимание на взъерошенную прическу звезды «Таинственной реки» и принялись ее комментировать. «Это мы празднуем запуск проекта. Коллега, который выполнил 95 процентов задач», «Шон Пенн выглядит как тот дед, который весь день копался в машине, а родня его потащила делать семейное фото», «Шон Пенн выглядит как зубная щетка, которой я чищу швы между плитками на кухне», «Они что, подложили ему под кровать динамит? Черт возьми, чувак», «Кто-то дал ему сигару, которая взорвалась у него прямо перед лицом», — шутили юзеры.

