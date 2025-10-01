Перечислены главные осенние тренды Недели моды

Названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды
Редакторы Vogue назвали главные тренды осени, которые модельеры демонстрировали на прошедших Неделях моды 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.
По информации издания, в моду вошли вещи, которые подчеркивают фигуру «песочные часы», и предметы гардероба с широкими плечами. Кроме того, популярность обрели одежда и аксессуары в жокейском стиле, а также платья и юбки с плиссировкой, которая имитирует платья греческих богинь.
Что касается цветов, актуальными стали неоновые оттенки, а также в моде остается черный цвет, в том числе образы тотал-блэк в стиле субкультуры эмо. К тому же на прошедших показах заметен тренд на блузы с воротником с рюшами, наряды с перьями и шубы из искусственного меха.
Ранее стало известно, что россияне потратили 600 миллионов на «козлиные тапки».