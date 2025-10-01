Раскрыт способ подтянуть лицо без пластических операций

Lenta.ru

Редактор журнала Allure Марси Робин раскрыла способ подтянуть лицо без пластических операций. Соответствующий материал опубликован на сайте модного издания.

Эксперт поделился способов подтянуть лицо без пластики
© Lenta.ru

Так, журналистка заметила, что в последнее время многие знаменитости появляются на публике с гладкими пучками и хвостами. По ее наблюдениям, чаще всего на красных дорожках такие прически носили певица Ариана Гранде, актрисы Энн Хэтэуэй, Линдси Лохан, Селена Гомес и модель Хейли Бибер.

Автор статьи считает, что гладкие пучки и высокие хвосты визуально омолаживают лицо из-за натянутых с помощью резинки волос. При этом Робин отметила, что многие парикмахеры называют такие прически блеф-пучком или блеф-хвостом, поскольку эффект схож с блефаропластикой.

В ноябре2024 года стилистка по волосам Клара Первис назвала лучшие визуально омолаживающие стрижки.