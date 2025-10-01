Определена лучшая стрижка для женщин старше 50 лет

«Итальянский боб» назвали лучшей стрижкой для женщин старше 50 лет. Материал на эту тему публикует Parade.

Названая стрижка отличается от классического «боба» длиной — волосы стригут до подбородка и ключиц, что делает прическу более универсальной и выигрышной для любого типа внешности. Как правило, «итальянский боб» не требует структурной укладки, поэтому выглядит хорошо с типом волос — от стекловидного до кудрявого.

Звездный парикмхаер Хейли Хекманн описывает этот боб как «шикарный, объемный боб», который выглядит более естественно из-за отсутствия четких линий. По ее словам, такое каре мягко обрамляет лицо, не создавая ощущения строгости и старомодности, поэтому оно идеально подойдет для женщин, которые хотят визуально выглядеть моложе.

С упомянутой прической, например, появлялись на публике Кира Найтли, Кейт Бланшетт и Дрю Бэрримор, а также Селена Гомес и Зендея.

Хекманн рекомендует укладывать подобный боб феном и брашингом, чтобы создать объем у корней. В конце следует также нанести на волосы сухой шампунь или текстурайзер, чтобы придать движение и легкость волосам, подытожила стилистка.

