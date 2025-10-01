Louis Vuitton представил новую коллекцию весна-лето 2026

Николя Жескьер уже не в первый раз обращается к богатствам Лувра для показа новой коллекции Louis Vuitton. На этот раз вдохновением стали летние апартаменты Анны Австрийской, супруги короля Франции в XVII веке. Высокие расписные потолки, мраморные полы и арочные окна наполнили показ атмосферой истории, а сценограф Мари-Анн Дервиль дополнила пространство мебелью, которую королева могла бы узнать, и элементами ар-деко XX века.

© globallookpress

«Это был уникальный момент, когда мы могли занять апартаменты, и именно он стал отправной точкой для размышлений о коллекции. Она — о близости и об искусстве жить, о том, чтобы одеваться прежде всего для себя. Это похоже на прогулку по собственной квартире», — объяснил Жескьер.

© Mainstyle

Коллекция, представленная дизайнером, далека от спортивного стиля и не являются прямой интерпретацией костюмов XVII века с кружевными жабо и корсетами. Но лёгкая комбинация с брюками и халатом, открывшая показ, или короткое платье из розового шёлка с меховой отделкой по горловине отсылали к прошлому. Другие образы словно рождались из интерьеров: например, тут был принт, напоминающий расписные обои.

Изделия требовали кропотливой работы: длинный розовый жилет с кристаллами, выглядящий как мех, оказался выполнен из шёлка, а топ и брюки с бисерной бахромой напоминали импрессионистский пейзаж. Несмотря на сложность, коллекция выглядела мягкой, уютной и приглашала к жизни без показного формализма.

Звучание показа задало настроение: Кейт Бланшетт зачитывала текст песни Talking Heads This Must Be the Place на фоне музыки Танги Дестабля. Здесь было всё про дом — пространство, где можно сбросить каблуки ради мягких тапочек и носков, быть собой и позволить своей эксцентричности выйти на первый план. Жескьер явно предлагает воспевать именно это состояние. А мы и не против!