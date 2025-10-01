Звезда «Секса в большом городе» приняла участие в рекламе модного бренда

Звезда «Секса в большом городе», актриса Ким Кэттролл, снялась в мини-платье и шубе. Об этом сообщает The Sun.

69-летняя Ким Кэттролл в розовом мини-платье из пайеток и розовой шубе, черно-белой шубе и зеленом платье-комбинации снялась для рекламы бренда Debenhams.

«Меня всегда привлекала эффектная одежда. Такие вещи в гардеробе помогают чувствовать себя максимально уверенно. Эта коллекция смелая и создана для женщин, которые хотят быть заметными», — заявила Кэттролл.

В марте Ким Кэтролл стала гостьей показа Balmain, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Актриса предстала перед камерами в черном облегающем мини-платье с леопардовым принтом и длинном пальто с золотыми пуговицами. Артистка завершила наряд лаковым клатчем с пряжкой, массивным кольцом, колготками и босоножками на каблуках. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой.

Позже Ким Кэтролл снялась в рекламе косметического бренда Charlotte Tilbury. Она позировала в откровенной комбинации и меховой накидке, лежа на кровати с велюровым изголовьем и меховой отделкой на пледе.