Певица Дуа Липа снялась в золотом боди и сетчатых колготках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Дуа Липа позировала в золотом боди, сетчатых колготках и высоких черных перчатках. Образ дополнили массивные золотые серьги. Волосы ей уложили легкими прядями и сделали макияж с угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

15 сентября папарацци засняли Дуа Липу в Нью-Йорке. Певица покидала светский ужин издания Harper's Bazaar. Для закрытого мероприятия исполнительница выбрала черное мини-платье с бахромой и глубоким декольте. Артистка дополнила образ массивным колье, браслетом, кольцами и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж с блестящими тенями и помадой.

В августе Дуа Липа стала героиней выпуска журнала Harper's Bazaar. На одной из обложек 29-летняя певица предстала перед камерой в лиловом боди из прозрачного кружева, под которое надела черное белье. Образ знаменитости дополнили колье, браслеты, кольца, меховое боа, капроновые колготки и босоножки на каблуках. Поп-исполнительнице уложили распущенные волосы в локоны и сделали макияж в розовых тонах. Звезда позировала, встав на стол. Автором съемки выступил фотограф Энтони Секлауи.