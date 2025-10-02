Модель Алессандра Амбросио в трусах и свитере станцевала у океана

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио станцевала на берегу океана. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алессандра Амбросио станцевала у океана в пляжном образе
44-летняя Алессандра Амбросио в белых трусах и свитере. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В кадре она станцевала на берегу океана.

Накануне Алессандра Амбросио показала фигуру в крошечном белом бикини на панорамном балконе. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. На других кадрах модель позировала вместе с бойфрендом Баком Палмером.

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.