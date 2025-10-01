Экс-жена Федора Бондарчука, ведущая Светлана Бондарчук в легинсах и топе снялась на растяжке. Снимками она поделилась в Instagram. 56-летняя Светлана Бондарчук в желтых легинсах и белом топе показала растяжку во время йоги. "Трясутся ноги", — написала Бондарчук. На прошлой неделе Светлана Бондарчук снялась в зеленом прозрачном топе в горошек, под который надела белый лиф бикини. Телеведущая добавила к образу рваные короткие шорты, черные солнцезащитные очки, браслеты и серьги. Бизнесвумен была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на яхте. Она также показала снимки с мужем Сергеем Харченко и сыном Петром. До этого Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в бикини цвета фуксии, которое дополнила розовым платком на бедра, соломенной шляпой, черными солнцезащитными очками и коралловыми тапками. Телеведущая позировала с распущенными волосами и без косметики.

