Известная супермодель снялась без штанов в рекламе модного бренда

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отказалась от штанов в рекламе бренда Calzedonia. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

52-летнюю манекенщицу запечатлели на улице. Так, она позировала на размещенном кадре в бордовой кожаной куртке, туфлях на шпильках и трусах, которые были надеты на кружевные колготки. При этом знаменитость повернулась к камере спиной и продемонстрировала ягодицы.

© Соцсети

© Соцсети

Кроме того, Клум поделилась еще одним снимком с откровенной съемки для модной марки. На нем она предстала в черном кожаном пиджаке и сетчатых колготках, оформленных кружевами.

© Соцсети

В сентября Хайди Клум снялась в оголяющем грудь бикини снялась для журнала The Magazine Global.