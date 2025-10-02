Пять трендовых украшений, которые дополнят осенний образ

С наступлением осени в гардероб традиционно возвращаются объёмные свитеры и пальто приглушённых оттенков. Обновить привычный стиль, а заодно добавить ему выразительности помогут акцентные аксессуары. Вместе с командой Flowwow мы собрали варианты актуальных украшений на осень, которые органично дополнят и завершат образ.

© Super.ru

Серьги из жёлтого золота

© Super.ru

Жёлтое золото — один из главных трендов 2025 года. Тёплый и одновременно благородный оттенок металла хорошо сочетается с разными стилями одежды и подчёркивает осенние цвета: горчичный, коричневый и оливковый. Особенно эффектно будут смотреться объёмные серьги — они «оживят» базовые вещи и станут универсальным аксессуаром на каждый день.

Украшения с цветными камнями

© Super.ru

Аксессуары с цветными камнями помогают расставить акценты в монохромных осенних луках. Удачный приём стилизации — камень в тон одному из элементов одежды. Это может быть кольцо с изумрудами в паре с оливковым свитером или сапфировые серьги в комбинации с тёмно-синими джинсами. Стильно смотрятся и контрастные сочетания: гранат и аквамарин с чёрным или бежевым образом.

Акцентные сотуары

© Super.ru

Сотуар — ожерелье-цепочка с декоративными вставками, которая станет альтернативой классическим колье. Длинная цепь визуально вытягивает линию шеи и одинаково уместно смотрится как с простым пуловером, так и с вечерним платьем. Для более креативного образа сотуар можно надеть через плечо или обмотать вокруг запястья.

Массивные кольца

© Super.ru

Металлические кольца лаконично разбавляют многослойные осенние образы. Сейчас в тренде кольца-каффы и широкие перстни с текстурной поверхностью. Их можно носить соло или комбинировать с другими кольцами. Но важно соблюдать баланс: если в образе есть крупное кольцо, остальные украшения должны быть тонкими, без вставок и ярких камней.

Колье-трансформер

© Super.ru

В отличие от классических ожерелий, они напоминают самостоятельные арт-объекты с асимметрией, геометрическими элементами или абстрактными силуэтами. Такое колье — само по себе яркий акцент, поэтому его лучше сочетать с базовым образом без ярких принтов и деталей. А ещё изделие можно носить как браслет или использовать в качестве заколки для волос.