В Госдуме объяснили заявление о запрете пластических операций

Сообщения о том, что депутаты обсуждают введение полного запрета на пластические операции россиянам, не соответствуют действительности, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Речь идет о том, чтобы взять сферу доступа граждан к пластической хирургии под контроль и защитить их от необдуманных решений, объяснил он в беседе с 360.ru.

© Газета.Ru

Сегодня массовой доступностью пластических операций встревожены многие, отметил депутат, пояснив, что получает по этому поводу массу обращений от россиян.

«За последние два дня многие мои знакомые из Омска, с Дальнего Востока и других регионов пишут и говорят, что в целом поддерживают такую позицию. Что девушки и так прекрасны, и не надо им создавать эти ложные образы, когда она становится жертвой чьего-то скальпеля только потому, что ей кажется, что у нее неправильные формы», — пояснил Хамзаев.

Он призвал молодых девушек отказаться от таких кардинальных мер, которые сильно подрывают их здоровье, сделав выбор в пользу более щадящих способов улучшения внешности. По мнению депутата, хирургия не помогает, а уродует людей, поэтому намного эффективнее будет, если девушки начнут увлекаться спортом, правильно питаться и высыпаться.

Что касается необходимых изменений в части доступности пластической хирургии, то здесь следует в первую очередь защитить несовершеннолетних от необдуманных решений, обязав их перед операцией получить разрешение от родителей, считает депутат. Он также призвал позволять такие операции только людям с высшим образованием. Также он выступил резко против стремления людей к единым стандартам красоты, отметив, что из-за этого они теряют свою индивидуальность и становятся однотипными.

До этого член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин отметил, что человеку сложно психологически принять любые нестандартные изменения во внешности, даже самые желанные. Поэтому перед тем, как решиться лечь под нож, он призвал россиян сходить к косметологу, отметив, что, возможно, этого будет по итогу достаточно.