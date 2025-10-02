Шарлиз Терон пришла на показ в куртке без бюстгальтера

Голливудская актриса Шарлиз Терон вышла на публику с голой грудью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© globallookpress

50-летняя Шарлиз Терон стала гостьей показа бренда Dior, который прошел 1 октября в рамках Недели моды в Париже. Для светского мероприятия актриса выбрала черную кожаную куртку, зеленые шорты, капроновые колготки и лоферы. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Образ Терон завершил красный клатч. Знаменитости сделали небрежную укладку и макияж в естественных тонах.

© Газета.Ru

Шарлиз Терон никогда не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму «24 часа» Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. В мае 2023 года появилась информация, что Шарлиз Терон встречается со спортивным манекенщиком Алексом Дмитриевичем.

В конце ноября СМИ писали, что актриса зарегистрировалась в приложении для знакомств со знаменитостями Raya после расставания с манекенщиком Алексом Димитриевичем.