Стилист назвала самые модные цвета этой осени

Они идеально впишутся в любой гардероб. Стилист Юлия Железнова назвала самый модный цвет одежды осенью 2025 года. По словам эксперта, на вершине топа «вкусный» оттенок шоколадного мусса.

© Чемпионат.com

Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчёркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину, — объяснила стилист.

Топовыми цветами сезона также стали классический красный и фиолетовый. Последний, по словам Железновой, стремительно возвращается в тренды и придаёт образам нотки загадочности и утончённости.