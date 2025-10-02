Рози Хантингтон-Уайтли восхитила фанатов образом в белом боди

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, снялась в боди. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли стояла перед зеркалом в белом облегающем боди с длинными рукавами и бежевых туфлях на каблуках. При этом супермодель не стала надевать штаны. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами. Звезда подиумов была запечатлена в фотостудии.

На прошлой неделе Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в черном мини-платье с декольте, которое дополнила солнцезащитными очками, серьгами, пляжной сумкой и сандалиями. Модель позировала с распущенными волосами и без косметики. Она держала в руках дочь Изабеллу, которая была одета в белое платье и розовые сандалии.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году модель впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го звезда подиумов сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Рози и Джейсона родилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.