Актриса Дженна Ортега вышла в свет в микроюбке

Звезда сериала «Уэнздей» и актриса Дженна Ортега показала фигуру в микроюбке. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя Дженна Ортега была замечена в Париже во время Недели моды. Актриса посетила показ бренда Dior, который прошел 1 октября. Для закрытого мероприятия артистка выбрала черный жилет, джинсовую микроюбку и лакированные туфли на каблуках. Звезда сериала «Уэнздей» дополнила образ солнцезащитными очками и браслетами. Ей сделали небрежную укладку и макияж с нюдовой помадой.

В сентябре Дженна Ортега стала гостьей церемонии премии «Эмми», которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для светского мероприятия топ Givenchy, состоящий из кристаллов и бусин. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу темно-синюю макси-юбку с разрезом, босоножки на каблуках, кольца, серьги и браслет. Визажист сделал ей макияж с голубыми тенями, черными стрелками и бордовой помадой, а стилист — укладку с эффектом мокрых волос.

В середине августа Дженна Ортега снялась для выпуска мексиканского журнала Vogue. На обложке актриса была запечатлена, лежа на сене. Артистка предстала перед камерой в белом корсете с молниями, расстегнутой рубашке и черных коротких шортах.