Звезда «Универа» выложила фото в бикини

Звезда «Универа» и актриса Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

42-летняя Наталья Рудова предстала перед камерой в черном бикини, которое дополнила юбкой в тон. Актриса также надела серьги, каффы и браслет. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Она стояла на пляже на фоне заката.

© Газета.Ru

Несколько недель назад Наталья Рудова опубликовала в личный блог фото, где позировала в черном мини-платье и лаковых ботфортах с узким мысом и на шпильке. Образ дополнили солнцезащитные очки. Волосы актриса выпрямила и сделала легкий вечерний макияж.

До этого Наталья Рудова рассказывала в личном блоге, что тщательно следит за питанием и много тренируется даже на отдыхе. По ее признанию, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Наталья Рудова отмечала, что у нее всегда было много поклонников, вне зависимости от веса, поэтому в качестве мотивации это не работает. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.