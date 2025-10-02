Россиянки ринулись скупать лобковые «парики». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Популярность такого товара на маркетплейсах последние три недели объясняется модой на естественность. По словам покупательниц, данный аксессуар привносит в интимную жизнь новые яркие ощущения. Кроме того, женщины объяснили, что просто устали от постоянных трат на процедуры по удалению волос, и теперь они хотят выглядеть как актрисы из эротических фильмов 1990-х годов.

Стоимость накладных лобковых волос варьируется от 600 до пяти тысяч рублей. В то же время некоторые покупательницы отдают предпочтение аксессуарам из натуральных материалов, цена которых начинается от 20 тысяч рублей. Крепятся они на специальный клей, который, как утверждается, безопасен.

