Памела Андерсон появилась на публике с новым имиджем и в платье-бюстье

Актриса и модель Playboy Памела Андерсон появилась на публике в платье-бюстье с новым имиджем. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

58-летняя Памела Андерсон посетила показ бренда Tom Ford, прошедший 1 октября во время Недели моды в Париже. Модель Playboy вышла в свет в черном платье-бюстье с разрезом, верх которого был украшен бантом. Актриса добавила к наряду жакет, солнцезащитные очки и туфли на каблуках. Знаменитость продемонстрировала обновленный рыжий цвет волос. Стилисты сделали ей «мокрую» укладку и зачесали локоны назад.

Впервые Памела Андерсон появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.

Несколько недель назад Памела Андерсон пришла на закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora. Она предпочла для вечера черное мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась со стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.