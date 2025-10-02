Кейт Мосс вышла в свет в жакете без бюстгальтера

Супермодель 1990-х Кейт Мосс вышла на публику с голой грудью. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

51-летняя Кейт Мосс и 34-летняя певица Рита Ора стали гостями показа Tom Ford, который прошел 1 октября во время Недели моды в Париже. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черный блестящий костюм, состоящий из жакета и широких брюк. При этом манекенщица не стала надевать топ и бюстгальтер. Она дополнила комплект солнцезащитными очками, золотыми серьгами, колье, клатчем и туфлями на каблуках. Рита Ора вышла в свет в облегающем макси-платье, очках и туфлях на каблуках.

© Газета.Ru

В августе папарацци подловили Кейт Мосс, когда она отдыхала на Ибице с дочерью Лилой и приятелем Джейми Уинстоном. Супермодель была запечатлена в белой блузе в стиле бохо, трусах и солнцезащитных очках. Манекенщица дополнила образ кулонами, массивными браслетами, кольцами и ремнем. Звезда подиумов завершила образ сумкой Hermes, которая, по информации журналистов, стоит £35 тысяч (примерно 3,7 млн рублей. — прим. ред.).