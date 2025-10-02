Самойлова похвасталась фигурой в полупрозрачном боди

Блогерша Оксана Самойлова снялась в «голом» боди. Жена рэпера Джигана опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Оксана Самойлова сейчас находится в Париже, где проходит Неделя моды. На одном из кадров блогерша предстала в черном полупрозрачном боди в горошек, которое сочетала с трикотажной юбкой в тон, пушистой сумкой и ожерельем с цепями. Знаменитость также надела кольцо. Оксана Самойлова уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

© Газета.Ru

На днях Оксана Самойлова спустя несколько недель вернулась в личный блог и показала кадры, сделанные во время Недели моды в Милане. На одном из снимков блогерша позировала в черном бюстгальтере, кожаной куртке, синих джинсах с порезами и ботильонах. Жена Джигана дополнила образ массивным колье и сумкой. Она снялась с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Самойлова никак не объяснила свое отсутствие в блоге. Некоторые предположили, что у блогерши проблемы в браке.

Знаменитость вместе с супругом, рэпером Джиганом, растит трех дочерей и сына: Ариелу, Лею, Майю и Давида. Блогерша отмечала, что очень любит младенцев и задумывается о пятом ребенке, но ее останавливает нехватка времени.