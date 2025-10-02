«Бабушкина» прическа из 50-х стала трендом

«Бабушкина» прическа из 1950-х стала трендом благодаря показу бренда Miu Miu. Соответствующий материал приводит Vogue.

© Lenta.ru

Речь идет о двух вариантах стрижки каре — до ушей и чуть выше плеч с завернутыми вовнутрь концами прядей. Отмечается, что укладку следует делать с помощью фена и расчески-брашинга, создавая максимальный объем у корней и общую квадратную форму прически.

«Волосы должны выглядеть слегка жесткими и тяжелыми, поэтому не бойтесь переусердствовать с муссом, кремом или лаком для объема», — отметили редакторы.

Ранее в сентябре сообщалось, что «стрижка после расставания» стала трендом осени.