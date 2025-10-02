Десять текстурирующих средств для классных укладок

Пока сезон шапок не наступил, есть время поупражняться в разных видах укладок, чтобы все коллеги спрашивали, как вы умудрились перед работой ещё и заглянуть в салон. Собрали 10 укладочных средств для самых разных волос — читайте и выбирайте фаворита.

Паста-гель Night.Rider., Kevin.Murphy

Нужна суперсильная фиксация? Хочется красивой матовой текстуры? Тогда смотрите в сторону этой компактной баночки. Паста-гель на основе пчелиного воска лучше всего работает на коротких стрижках. Можно купить себе и укладывать боб, а можно мягко намекнуть партнёру и уговорить его на новую причёску.

Спрей для укладки волос Keep It Casual, TIGI

Не базовый лак для волос, а настоящий стайлинг уровня профи на каждый день. Главное преимущество спрея в том, что он не склеивает пряди после нанесения. Их легко прочесать, а потом добавить больше средства в конкретные зоны. Например, на чёлку, чтобы сохранить подвижность укладки и не сделать результат таким, будто на голову надет шлем.

Освежающий сухой шампунь, Ice by Natura Siberic

На случай, если вы не знали: стилисты советуют наносить сухой шампунь на чистые корни волос. Так он даёт дополнительный объём и сохраняет скальп чистым куда дольше. В качестве SOS-средства спрей тоже сработает. Главное, не забудьте расчесать волосы после распыления, чтобы распределить продукт и получить крутой эффект.

Моделирующая глина Molding Clay, Mone Professional

Думаете, что глина подходит только коротким волосам? Не стоит недооценивать мощь этой баночки! Она может задать текстуру уже сделанной укладке в любой момент, зафиксировать чёлку или подкрученные кончики. А если хочется сделать гладкую укладку, глина поможет обеспечить стойкий результат без сального блеска.

Текстурирующий спрей, Maria Nila

Решение для тонких, стекловидных волос, которые плохо поддаются укладке и не собираются сохранять завиток ни от стайлера, ни от утюжка или плойки. Распылите текстурайзер на корни волос, чтобы зафиксировать объём и сохранить укладку свежей надолго, или проработайте им всю длину — так пряди визуально станут более густыми.

Спрей с морской солью, JKeratin

Универсальная баночка. Летом в этом флаконе — залог крутой серферской укладки с мягкими волнами, осенью — секрет сохранения объёма даже под шапкой или платком. В последнем случае главное не забыть, что корни надо просушивать либо вниз головой, либо используя скелетную расчёску. Так пряди высохнут не прилизанными к голове и действительно «подпрыгнут», забыв о гравитации. Кудрявые могут использовать солевой спрей для утреннего рефреша завитка.

Спрей для укладки и объёма Volume, Phyto

Вариант спрея-текстурайзера для тех, кто уважает натуральную косметику даже в той части бьюти-рутины, которая касается волос. В составе есть экстракт водной лилии для объёма и отвар органической мальвы для сияния, укладка с ними остаётся стойкой, но при этом мягкой на ощупь. Подойдёт на случай, если вы избегаете сульфатов, силиконов и красителей.

Спрей-воск средней фиксации, Ollin

Продукт непривычный для многих, а потому крайне недооценённый. Он сочетает в себе свойства классического лака для волос и воска, но в удобном формате спрея. Распылите его на ладони и проработайте сухие волосы после укладки или нанесите на готовую причёску, чтобы добавить ей стойкости и блеска. У средства, кстати, есть УФ-фильтр, так что пряди не выгорят на солнце (если отправитесь в отпуск или живёте в месте, где осень и зима радуют хорошей погодой).

Гель-стайлинг «Сакура», Кудрявый Метод

Лёгкий гель с ароматом сакуры, который подойдёт локонам разных типов. Он не утяжелит лёгкие волны и при этом зафиксирует упругий завиток. В день имени грязной головы продукт поможет сделать гладкую причёску, например, тугой пучок в стиле Хейли Бибер. Дополнительный плюс — протеины шёлка в составе, которые придают волосам блеск.

Спрей для объёма Wow Volume, Mixit

В спрее есть морская соль, помогающая сделать укладку более объёмной. Если вам кажется, что такой продукт может подсушить волосы, то не переживайте: в состав добавили комплекс аминокислот и экстракт орхидеи для увлажнения и смягчения. В результате получатся красивые воздушные локоны при использовании брашинга или нежные волны, если вы оставите волосы сохнуть естественным путём.