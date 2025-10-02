Холли Берри опубликовала фото в «голом» платье без бюстгальтера

Голливудская актриса Холли Берри снялась в «голом» платье. Артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время отдыха в тропиках.

59-летняя Холли Берри была запечатлена в сером полупрозрачном платье в горошек с глубоким декольте. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка позировала с распущенными волосами и без косметики. Знаменитость стояла на фоне заката.

На прошлой неделе Холли Берри опубликовала в личном блоге снимок, где предстала перед камерой в шоколадно-белом бикини. Актриса стояла с распущенными волосами спиной к фотографу. Фотография была сделана на фоне горы.

В августе Холли Берри продемонстрировала фигуру в черной полупрозрачной кружевной ночнушке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу венок из цветов. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и без косметики.

До этого Холли Берри разметила в личном блоге фото, где предстала в красной майке, украшенной кружевом. При этом актриса не стала надевать бюстгальтер. Артистка предстала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами. Знаменитость лежала в кругу в бассейне.