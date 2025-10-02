Дерматолог поделился секретами ухода за кожей осенью

Осенью необходимо использовать кремы и бальзамы с церамидами, гиалуроновой кислотой и натуральными маслами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог московского центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская.

«Первый шаг в осеннем уходе за кожей — смена текстуры средств: легкие гели и лосьоны стоит заменить на более насыщенные кремы и бальзамы, содержащие церамиды, гиалуроновую кислоту и натуральные масла. Эти компоненты работают комбинированно: гиалуроновая кислота интенсивно наполняет кожу влагой, а липиды (церамиды) создают защитную мантию, которая предотвращает ее испарение», — заявила врач.

Каминская подчеркнула важность бережного очищения кожи в холодный сезон. Она рекомендовала перейти с пенящихся гелей на мягкие муссы, кремы или мицеллярную воду, которые не нарушают гидролипидный баланс. Врач заявила, что после умывания важно восстановить pH-баланс с помощью мягкого тоника: это подготовит кожу к лучшему усвоению последующих средств.

Дерматолог напомнила, что осенью не стоит пренебрегать кремами для защиты от солнца.

«УФ-лучи типа А, вызывающие фотостарение, активны круглый год и с легкостью проникают через облака и оконные стекла. Поэтому солнцезащитный крем с SPF 30-50 должен оставаться обязательным завершающим шагом ухода», — заявила Каминская.

Для устранения последствий лета — пигментных пятен и неровного тона — врач посоветовала купить щадящие химические пилинги на основе миндальной или молочной кислот, которые мягко обновляют кожу.

По ее словам, для более глубокого воздействия и борьбы с признаками фотостарения подойдут лазерные процедуры, направленные на стимуляцию синтеза коллагена. Что касается комплексного восстановления гидратации и укрепления кожи, то Каминская рекомендовала аппаратную косметологию, например, процедуры, сочетающие микротоковую терапию с применением сывороток.

