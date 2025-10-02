Мастер подсказал лучшие нюдовые оттенки для маникюра

Нюд — это не просто «бежевый лак». Это целая палитра от молочно-розового до теплого карамельного и холодного какао. Верный нюд делает руки ухоженными, удлиняет пальцы, подходит к любой одежде и не спорит с украшениями. Ошибка большинства — выбирать оттенок как тон тонального крема, а ведь у ногтей совершенно другая оптика: здесь важны подтон кожи, контраст с ладонью и прозрачность покрытия. Мастер по маникюру Елена Сухова дала понятную схему выбора, с которой легко попасть в свой идеальный нюд с первого раза.

© unsplash

Сначала — подтон кожи, потом глубина цвета

Подтон — это скрытая «температура» вашей кожи. Если в венах больше синего и фиолетового и кожа «любит» серебро, подтон холодный. Если в отражении больше золотистого и оливкового и украшения из золота идут особенно, подтон теплый.

«Нейтральный подтон, кстати, тоже встречается часто, когда вам одинаково идут и серебро, и золото. Для холодного эффекта выбирайте нюды с розовым, пепельным, какао-оттенком. Для теплого — сливочные, кремовые, персиковые, бежево-медовые. Нейтральному подойдут молочный беж и приглушенные розовые без явной желтизны или серости», — утверждает эксперт.

Когда с подтоном определились, настраивайте глубину цвета. Светлой коже идут молочные и светло-розовые нюды. Средней — бежево-карамельные и чай с молоком. Темной и загорелой — капучино, трюфель, мокко. Контраст должен быть мягким, но заметным, как если бы ногтевая пластина стала чуть ровнее и «дороже».

Смотрите на прозрачность и плотность, а не только на номер оттенка

Даже идеальный по цвету нюд может выглядеть «пластиком», если он слишком плотный, или давать полосы, если слишком прозрачный. У универсального нюда хорошая полутоновая база, полупрозрачные молочные и розовые формулы дают эффект естественного ногтя и подходят тем, кто любит короткую длину и мягкую линию кутикулы.

Средняя укрывистость выравнивает пластину и скрывает неровности. Плотные кремовые нюды уместны на средней и длинной длине, особенно если нравится четкий контур. Чтобы понять, какой финиш нужен, прикоснитесь выкраской к подушечке пальца. Если полутон кожи и лак спорят, берите формулу на ступень прозрачнее. Если ногтевая пластина тонкая и с белыми краями, лучше смотрятся молочные и розовые с легкой дымкой, они нивелируют контраст свободного края.

Учитывайте форму и длину — нюд должен «вытягивать» ногти

Короткий овал или мягкий квадрат любят светлые и полупрозрачные молочные, бледно-розовые, чайные. Они зрительно удлиняют ногтевое ложе и делают пальцы тоньше. Средняя длина с миндалем и миндально-квадратной формой хорошо дружит с бежево-карамельными и капучино. На такой длине нюд не «пропадает», а выглядит как аккуратный аксессуар.

«Длинная миндальная форма или "балерина" требуют более выразительных нюдов с какао, мокко, сливочным ирисом. Темный нюд с холодным подтоном вместе с глянцевым топом дает графики и подчеркивает форму, но не выглядит агрессивно, как чистый коричневый. Если ногти широкие, избегайте слишком светлых плотных оттенков без полупрозрачности, они могут зрительно расширить пластину. Добавьте каплю розового или выберите нюд с микрожалюзи-прозрачностью, чтобы сохранить легкость», — советует мастер.

Балансируйте нюд с тоном рук, макияжем и украшениями

Нюд идеально проявляется в ансамбле. Если кожа рук светлее лица, добавьте тепла — кремовый, сливочный, персиковый беж. Если руки чуть темнее, охладите палитру какао или пепельно-розовым. Макияж тоже влияет на восприятие. Холодная розовая помада и нюд с сиреневым подтоном звучат гармонично, теплый бронзер и карамельный беж — союзники. Если кожа осенью суше обычного, предварительно сгладьте текстуру рук кремом и мягким скрабом, иначе даже лучший нюд подчеркнет шелушения.