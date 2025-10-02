Стилист рассказал, какой головной убор стал трендовым

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, призвал носить тюрбаны зимой. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«Вы уже обратили внимание на разнообразие головных уборов на подиумах в этом сезоне? Это не просто шляпы, платки и кепки. Фантазия дизайнеров не на шутку разыгралась и будущей весной модницы и модники будут носить все что угодно от затейливых тюрбанов до всевозможных шлемофонов», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона.