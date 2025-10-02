Найдена неочевидная деталь в свадебном образе Селены Гомес

Журналисты Page Six раскрыли неожиданную деталь в свадебном образе американской певицы и актрисы Селены Гомес. Соответствующий материал появился на сайте издания.

© globallookpress

33-летняя знаменитость поделилась новыми снимками со свадьбы с продюсером Бенни Бланко в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На них Гомес предстала в облегающем платье с кружевами. При этом на одном размещенном кадре звезда показала крупным планом нижнюю часть изделия, на котором было вышито сердце с инициалами возлюбленных и датой свадебной церемонии.

© Lenta.ru

Гомес и Бланко состоят в отношениях с 2023 года. В декабре прошлого года пара объявила о помолвке.

В августе Гомес опубликовала откровенные снимки с девичника, который был устроен Кабо-Сан-Лукасе, Мексика.