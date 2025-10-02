Зачем нужны белые тени и как с их помощью распахнуть взгляд: видео
Белые матовые тени часто остаются нетронутыми в палетке, но на самом деле это один из самых универсальных и недооцененных продуктов. При правильном нанесении они зрительно увеличивают глаза, делают взгляд более свежим и «раскрытым».
Чтобы добиться такого эффекта, нужно набрать цвет на кисть и мягкими притаптывающими движениями нанести тени в зону у переносицы, затем растушевать вверх. Это создает эффект глубины и чистоты, визуально расширяя внутреннюю часть глаза. Также белые тени можно использовать вдоль нижнего века, чтобы сделать макияж более графичным, но важно помнить: этот прием может визуально уменьшить глаза.
Как накрасить нависшее веко: пошаговая инструкция
Белые тени – это быстрый способ сделать взгляд чище и выразительнее без лишних усилий.
Подробнее о том, как использовать белые тени в макияже, рассказала в своем видео визажист @lusi_ignateva.