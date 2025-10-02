Дженнифер Лопес раскритиковали за фото без макияжа

Певица Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа. Об этом сообщает People.

© globallookpress

56-летнюю Дженнифер Лопес раскритиковали за видео без макияжа и укладки.

© Газета.Ru

«Каждый день мой день рождения», — написала Лопес.

Однако пользователи соцсетей не оценили видео певицы.

«С 10 фильтрами очень натурально, да», «Может быть, она и без макияжа, но не без фильтров», «Здесь нет ничего настоящего», — отметили они.

6 сентября Дженнифер Лопес пригласила 13-летнего сына Бена Аффлека на обед и прогулку по магазинам в Беверли-Хиллз. Вместе с ними была замечена 17-летняя дочь певицы Эмма. Артистка была одета в белый топ, синие широкие брюки и босоножки на каблуках. Сын Бена Аффлека отправился на шопинг в белой футболке, расстегнутой голубой рубашке, бежевых шортах и кроссовках. Дочь Лопес предпочла серую футболку, зеленые бриджи и сабо.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.