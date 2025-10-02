Эксперт объяснил, как избавиться от трещин на ногтях

Тренер салонов Лихова назвала проблемы с щитовидной железой причиной трещин на ногтях
Нарушения работы щитовидной железы, гормональный дисбаланс проявляются на ногтях не меньше, чем на коже. Об этом «Газете.Ru» рассказала тренер учебного центра сети салонов «Пальчики» Елена Лихова.
«Дефицит железа, цинка, витаминов группы B ослабляет кератиновую структуру, и ноготь теряет прочность. Нарушения работы щитовидной железы, гормональный дисбаланс, хронические кожные заболевания (псориаз, экзема) проявляются на ногтях не меньше, чем на коже. Отдельная категория — грибковые и бактериальные инфекции, разрушающие кератин и вызывающие отслоение от ногтевого ложа», — рассказала Лихова.
Она добавила, что трещины, продольные борозды и отслойки ногтей — не только косметический дефект, но и сигнал о проблемах в организме или о неправильном уходе.
«Чаще всего ногти страдают от внешних факторов. Постоянный контакт с водой, и бытовой химией делают пластину хрупкой. Агрессивные жидкости и ацетон разрушают липидный слой, а привычка мыть посуду или убирать без перчаток приводит к микротрещинам. Не менее опасен неправильный маникюр: грубый опил, снятие материала с повреждением ногтя, слишком толстый слой покрытия или отсутствие запечатывания торца. Механические травмы — удары, также вызывают отслойки», — объяснила она.
Для избавления от проблемы эксперт призвала исключить серьезные патологии: если дефект затронул один ноготь и держится месяцами, стоит показаться дерматологу.
«При множественных трещинах и расслаиваниях необходимо сдать анализы на уровень железа и микроэлементов. Грибковые инфекции лечатся только с помощью специальных препаратов», — добавила мастер.
По ее мнению, также надо изменить средства в быту.
«Рекомендуется минимизировать контакт ногтей с химией и влагой: перчатки для уборки и мытья посуды — обязательны. Между гель-лаками и наращиваниями стоит давать ногтям отдых. Для укрепления подойдут масла с витамином Е, средства с кератином и увлажняющие кремы для кутикулы. А правильный опил без чрезмерного давления и бережное снятие покрытия помогут избежать механических повреждений. Также в салонах можно выбирать специальные восстановительные процедуры для ногтей (IBX, London Town), которые помогут вашим ногтям», — заключила она.