Эксперт объяснил, как избавиться от трещин на ногтях

«Дефицит железа, цинка, витаминов группы B ослабляет кератиновую структуру, и ноготь теряет прочность. Нарушения работы щитовидной железы, гормональный дисбаланс, хронические кожные заболевания (псориаз, экзема) проявляются на ногтях не меньше, чем на коже. Отдельная категория — грибковые и бактериальные инфекции, разрушающие кератин и вызывающие отслоение от ногтевого ложа», — рассказала Лихова.

Она добавила, что трещины, продольные борозды и отслойки ногтей — не только косметический дефект, но и сигнал о проблемах в организме или о неправильном уходе.

«Чаще всего ногти страдают от внешних факторов. Постоянный контакт с водой, и бытовой химией делают пластину хрупкой. Агрессивные жидкости и ацетон разрушают липидный слой, а привычка мыть посуду или убирать без перчаток приводит к микротрещинам. Не менее опасен неправильный маникюр: грубый опил, снятие материала с повреждением ногтя, слишком толстый слой покрытия или отсутствие запечатывания торца. Механические травмы — удары, также вызывают отслойки», — объяснила она.

Для избавления от проблемы эксперт призвала исключить серьезные патологии: если дефект затронул один ноготь и держится месяцами, стоит показаться дерматологу.

«При множественных трещинах и расслаиваниях необходимо сдать анализы на уровень железа и микроэлементов. Грибковые инфекции лечатся только с помощью специальных препаратов», — добавила мастер.

По ее мнению, также надо изменить средства в быту.