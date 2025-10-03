Рената Литвинова посетила показ в Париже в белоснежном платье

Актриса Рената Литвинова снялась в платье с глубоким декольте на Неделе моды в Париже. Снимками актрисы Ксения Собчак поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

58-летняя Рената Литвинова позировала в белом платье с декольте до живота. Образ дополнили туфли с острым мысом и сумка из белой кожи. Волосы ей уложили в низкий пучок и выпустили пряди у лица.

© Газета.Ru

На обложке журнала Tatler Рената Литвинова позировала в черном бархатном платье-бюстье и длинных перчатках. Образ дополнили серьги и колье. Ей также сделали ретро укладку и макияж с длинными угольно-черными стрелками. Актриса также снялась в красном пышном платье, синем корсете и белоснежном жакете.

В начале июля Рената Литвинова стала лицом выпуска журнала Harper's Bazaar. На первой обложке актриса позировала в черном платье с перьями и высоких перчатках. Продюсер стояла на столе и держала люстру. На другой обложке она примерила черную кожаную куртку с глубоким декольте и высоким воротником. Волосы ей уложили волнами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.