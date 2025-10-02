Ханде Эрчел предстала в стильном образе в Париже

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел снялась в мини-платье в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Ханде Эрчел позировала в сером мини-платье, которое дополнили акцентные розовые перчатки, золотые серьги и туфли на платформе. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж.

© Газета.Ru

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников. В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но, несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В ноябре 2023 года Ханде Эрчел пришла на свадьбу подруги с ним. В объятиях миллиардера Ханде улыбалась, а также обнимала и целовала своего спутника.