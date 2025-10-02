Кайли Дженнер снялась в серебряном платье

Бизнесвумен Кайли Дженнер в серебряном платье снялась в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Кайли Дженнер появилась на Неделе моды в Париже в платье из «жидкого металла» с разрезом до бедра. Образ дополнили туфли с острым мысом в тон. Волосы ей уложили крупными прядями и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

На днях Кайли Дженнер выложила в Instagram фото, сделанные во время полета на частном джете. Модель сидела в самолете в светло-сером спортивном костюме. На полу стояла редкая шоколадная сумка из крокодиловой кожи Hermes Birkin. Стоимость аксессуара на сайте Vestiaire Collective, который занимается перепродажей люксовых вещей, составляет $163 тысячи (около 13 690 000 рублей. — прим. ред.).

На прошлой неделе Кайли Дженнер стала лицом нового выпуска журнала WWD. Звезда реалити-шоу позировала в черном мужском костюме с брюками, белой рубашкой и галстуком. Образ дополнили туфли с острым мысом. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.