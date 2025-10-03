Наоми Кэмпбелл поделилась кадрами в облегающем боди

Модель Наоми Кэмпбелл снялась в облегающем боди в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

55-летняя Наоми Кэмпбелл позировала в облегающем бежевом боди, которое дополнила золотой цепью на бедрах и кулоном на шее. Волосы она распустила и сделала легкие локоны, а также макияж с кремовых оттенках.

© Газета.Ru

На днях Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе бренда Dilara Findiloglu. Супермодель вышла на подиум в черном кожаном платье с глубоким декольте, которое дополняли болеро в тон, перчатки, латексные лосины, туфли на каблуках и ожерелья и цепи. Знаменитости сделали объемную укладку и макияж с черными тенями и розовой помадой.

На прошлой неделе Наоми Кэмпбелл стала гостьей премьеры фильма «Битва за битвой», которая прошла в кинотеатре Odeon Luxe в Лондоне. Супермодель предстала перед фотографами в черном макси-платье с вырезами и туфлях на каблуках в тон. Манекенщица добавила к образу клатч, серьги и кольца. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и розовой помадой.