Как избавиться от неприятного запаха обуви

При резком потеплении в осенней обуви возрастает активность микроорганизмов, что создает условия для появления устойчивого неприятного запаха от обуви. Кандидат наук, завкафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета Росбиотех Екатерина Вольнова в разговоре с «Лентой.ру» назвала пять шагов для избавления от этой проблемы.

Во-первых, важно соблюдать гигиену стоп, объяснила Вольнова. Этот пункт включает применение пемзы и специальных скрабов для удаления ороговевших клеток кожи, которые являются питательной средой для бактерий.

Также нужно принимать меры для контроля потоотделения.

«Для снижения активности потовых желез и подавления микрофлоры целесообразно использование средств с антимикробными компонентами, такими как цинк, масло чайного дерева или триклозан», — подчеркнула Вольнова.

Третьим шагом является подбор правильной обуви. Предпочтение следует отдать дышащим материлам. Также можно использовать влаговпитывающие стельки на основе угля, кедровой древесины или других абсорбентов.

Еще одним правилом для защиты обуви от неприятных запахов является регулярный уход за ней.

«После ношения обувь необходимо тщательно просушивать при комнатной температуре. Для дезинфекции и устранения патогенной микрофлоры рекомендуется применять ультрафиолетовые сушилки или специализированные спреи с дезинфицирующими компонентами», — сказала Вольнова.

Экстренным шагом может быть использование растворов яблочного уксуса или пищевой соды для обработки стоп. Важно применять их с осторожностью, чтобы не нарушить естественный pH-баланс и не вызвать чрезмерную сухость кожи, предупредила Вольнова.

