Анна Седокова снялась в боди с вырезами по всему телу

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,4 миллиона подписчиков.

42-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте и вырезами по всему телу.

© Соцсети

В качестве аксессуаров она выбрала чокер, крест с цепочкой и солнцезащитные очки. Образ завершила укладка с крупными локонами и макияж.

В сентябре Анна Седокова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Исполнительница опубликовала фото в черном облегающем платье с красным принтом.