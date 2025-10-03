Наряд модели на показе Dior сравнили с гениталиями

На показе французского люксового бренда Dior модель прошлась по подиуму в необычном наряде. Соответствующее видео появилось на странице фэшн-обозревателя с никнеймом @ly.as в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица продефилировала в платье без бретелей, верх которого оформлен серебристой тканью, а низ — белым корсетом и юбкой. При этом на размещенных кадрах видно, что нижняя часть наряда также дополнена объемными элементами на боках.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу дизайна изделия. Некоторые юзеры сравнили его с мужскими гениталиями.

«Им никто не говорил, что оно на кое-что похоже?», «Хотелось бы узнать, кто такое купит», «Это что вообще такое?», «Ужас и никакого люкса», «Идеальный костюм для Кардашьян», «С дизайнером все в порядке?» — писали они.

В сентябре сообщалось, что на показе Moschino модели предстали перед публикой с кастрюлями вместо сумок.