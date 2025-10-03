Дочь Олега Табакова впечатлила публику мини-платьем с рюшами

Дочь режиссера Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной прошлась по Риму в мини-платье с рюшами, впечатлив публику. 19-летняя Мария Табакова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из Италии, где отдыхала с матерью. Подписчики девушки активно прокомментировали ее пост.

© Соцсети

«Чудо, как хороша», «Папина дочка», «Ну какая хорошенькая», «Ты просто божественная», «Сеньорита, вы бесподобны», «Ангел», «Шикарная», «Красавица», «Прелесть», «Какая же красивая», «Невероятная», — высказались пользователи соцсети.

Дочь артистов отказалась идти по стопам родителей. Она учится в финансовом институте в Москве. По словам Зудиной, Мария также не захотела получать образование за границей, хотя крестный студентки ждал ее в Монако и готов был помочь с поступлением в вуз.

Зудина начала встречаться с Табаковым еще в институте. Она знала, что у режиссера есть жена Людмила Крылова и дети, но ничего не могла поделать со своими чувствами. Несколько лет пара скрывала отношения, артистка даже сделала аборт, чтобы не рушить семью возлюбленного, актриса говорила об этом в программе «Судьба человека». Однако в 1994 году артист развелся с супругой.

Знаменитость также признавалась, что не хотела выходить замуж за режиссера и рожать от него детей. Звезда планировала после отношений с Табаковым создать семью с другим человеком. Но в 1995 году пара расписалась, а через несколько месяцев у них родился сын Павел. И в 2006 году у супругов появилась девочка Мария.