Модный дайджест октября 2025

Бренд belle you представил капсулу Outdoor — утепленную функциональную одежду на осенне-зимний сезон. При создании капсулы дизайнеры переосмыслили стиль аутдор для города, сделав акцент на технологичность и современные материалы. Трендовые силуэты и фактуры дополняют практичность, чтобы образы были не только актуальными, но и максимально функциональными.

© New Magazine

Модели из капсулы обеспечивают защиту от ветра и холода, сохраняют тепло и комфортно сидят при любой активности. Для этого мы использовали непродуваемую плащевку с подкладкой из флиса, фактурную шерпу и футер, которые объединяют легкость, теплоизоляцию и износостойкость.

© New Magazine

Базовые модели сделали подходящими для холодной погоды — удобные костюмы из футера, шерпы и плащевки утеплили флисом или начесом. А также добавили функциональные детали — высокие воротники, эластичные манжеты и надежные застежки, которые защищают от холодного ветра.

Каждая модель создана для активного образа жизни: продуманные силуэты позволяют не только свободно чувствовать себя в движении, но и комбинировать одежду слоями, создавая теплые, актуальные образы.

Чтобы ваши образы на холодный сезон выглядели женственно и отвечали современным тенденциям, дизайнеры бренда разнообразили силуэты, сделав ставку на актуальные формы, фактуры и цвета сезона и дополнили капсулу теплыми аксессуарами, которые добавят акцентов и гармонично завершат композицию.

© New Magazine

Все вещи легко комбинируются между собой, формируя полноценный, технологичный гардероб на осенне-зимний сезон. Аксессуары можно выбрать цветовыми комплектами.

Мягкие внутренние швы не натирают и не оставляют следов на теле, эластичные манжеты и пояса обеспечивают надежную фиксацию, помогают изделиям сохранять форму. Все застежки устойчивы к износу и плотно закрываются, защищая тело от продувания.

Mark Formelle выпустил коллекцию «Boho Rancho», которой открывает осенний сезон.

В новой коллекции Mark Formelle собрал ключевые черты бохо-эстетики — свободные силуэты, легкие ткани, многослойность — и соединил их с актуальными для сезона цветовыми решениями. Стиль «бохо» давно стал символом легкости и внутренней гармонии. Такая эстетика всегда была еще и про образ жизни: умение быть собой, не подстраиваясь под чужие рамки, про смелое смешение винтажа и природных мотивов.

«Капсула Boho Rancho — это наша первая большая коллекция осени, которая символично сменяет сезоны. Мы хотели, чтобы она передавала ощущение мягкого перехода от лета к осени. И специально к выходу новой коллекции мы провели ее съемку с участием молодого белорусского техно-дуэта Police in Paris. Вместе с музыкантами мы сделали кампейн коллекции и сняли клип под новый трек группы «Касіў Ясь канюшыну», который стал современным переосмыслением легендарного хита и завирусился в соцсетях. И очень рады, что ролик нашел отклик у аудитории», – рассказали в Mark Formelle.

Коллекция включает в себя актуальные модели для женщин и мужчин, которые максимально подходят для переменчивой осенней погоды. В женской линейке Boho Rancho преобладает мягкие оттенки — песочный, шоколадный, терракотовый, дополненные базовыми черным, серым и белым. Эти цвета подчеркивают естественную красоту и легко вплетаются в повседневность. Свободные силуэты позволяют чувствовать каждое движение. В коллекцию вошли юбки, костюмы с рубашками, брюки и лонгсливы. Особенное место в коллекции занимает юбка с анималистичным принтом, имитирующим коровьи пятна — легкий намек на атмосферу ранчо и игру с природными мотивами, которые так важны в бохо.

© New Magazine

Мужская капсула Boho Rancho выдержана в более лаконичной, но не менее выразительной манере. Природная гамма — графитовый, темно-зеленый и черный легко вписывается в повседневный гардероб. В коллекцию вошли футболки, свитшоты, костюмы и брюки. Часть моделей дополнены полоской, надписями, а также принтами с изображением лошадей. Эти модели подойдут для тех, кто ценит комфорт, простоту и универсальность, но при этом хочет, чтобы каждая вещь имела свой характер.

© New Magazine

Также бренд дополнил свою деним-коллекцию. В фокусе — разнообразие моделей: от завышенных moms fit до wide leg и от классических прямых до зауженных посадок. Каждая пара тщательно проработана с точки зрения деталей и подчеркивает уникальный стиль своего обладателя.

© New Magazine

Бренд LO выпустил осеннюю коллекцию, сделав акцент на офисном стиле. Пиджаки, белые рубашки, строгие брюки — сегодня деловой стиль является важной частью не только офисного дресс-кода, но и повседневной моды.

© New Magazine

Однако бренд отмечает, что сегодня классический деловой стиль уже не столь актуален, поскольку мода и общество стали более гибкими. Люди больше стремятся к комфорту и свободе, отдавая предпочтение кэжуалу и интегрируя его в формальный стиль. Поэтому в коллекции также можно найти удобные брюки, худи и лонгсливы. Все это можно удачно миксовать.