Пять причин высушить волосы перед выходом из дома

Выход на улицу в холодное время года с не просохшей после мытья головой — это не про насморк (хотя он тоже вряд ли кого-то обрадует), а про здоровье волос и кожи головы. Влажный волос в 2–3 раза слабее сухого: кутикула приоткрыта, стержень набухший и уязвимый к холоду, трению и стягиванию резинкой. Итог — ломкость, пушение, секущиеся концы, тусклый цвет и зуд кожи. Трихолог Наталья Велесевич дала рекомендации, которые помогут сохранить длину и блеск.

Подсушите дома хотя бы наполовину

Главная опасность улицы для мокрых волос — резкое охлаждение и ветер. Вода внутри стержня расширяется на холоде, кутикула трескается, а любое трение о воротник, шарф или капюшон добивает верхний слой.

«Сделайте хотя бы базу, даже если вы жутко опаздываете везде и всюду: промокните длину полотенцем из микрофибры (не тереть), расчешите гребнем с редкими зубьями и подсушите феном до появления легкой прохлады на ощупь. Достаточно убрать явную влажность у корней и по поверхности волос, а вообще, если вы торопитесь, лучше вообще обойтись без водных процедур», — говорит врач.

Сушите правильно: теплый поток, затем холодный

Фен — не враг красоте и здоровью волос, если соблюдать технику. Держите его на расстоянии 15–20 см, используйте насадку-концентратор и направляйте воздух сверху вниз по росту волос, чтобы пригладить чешуйки. Схема простая: теплый режим до почти сухого состояния, затем холодный обдув для запечатывания кутикулы и снятия статики. Перед сушкой нанесите термозащиту и легкий несмываемый кондиционер на длину — это создаст защитную пленку и сохранит влагу внутри, а не снаружи.

Не стягивайте влажные волосы резинкой

Когда стержень набухший, он легко деформируется.

«Тугой хвост, коса или пучок на влажной длине дают заломы, микропереломы и провоцируют выпадение из-за натяжения у корней. Если нужно собрать волосы, дождитесь полного высыхания или используйте мягкий зажим-краб без острых кромок. Шапку надевайте только на сухие корни — мокрая кожа под плотной тканью перегревается, усиливается потоотделение и активнее работает сальная железа — так начинается зуд и шелушение», — утверждает эксперт.

Берегите кожу головы: сначала высушите прикорневую зону

Кожа головы реагирует на холод спазмом сосудов, так что, если выйти с мокрыми корнями, страдает микроциркуляция, замедляются рост и восстановление. Плюс влажное тепло под капюшоном — идеальная среда для развития дрожжевых грибков, из-за чего обостряются себорейные проявления. Решение простое: всегда просушивайте прикорневую зону феном на теплом режиме, а длину доводите до сухости уже по дороге (если очень спешите). Это минимальный обязательный минимум для здоровья волос.

Окрашенные и пористые волосы требуют защиты

Пористая длина впитывает больше воды, а значит сильнее страдает от перепадов температуры. Чтобы не потерять цвет и блеск, перед выходом используйте несмываемый уход: сыворотку с протеинами или аминокислотами на середину и концы, каплю легкого масла по самым пористым участкам. Зимой добавьте «броню» изнутри — шелковую или атласную подкладку: она уменьшает трение и электризацию, а наружный слой шапки пусть будет из шерсти или кашемира для тепла. Так вы сохраните гладкость до самых кончиков.