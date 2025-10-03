Стало известно, какие украшения выбирают деловые девушки

Выбор украшений — отражение характера человека, но в том числе он подчеркивает индивидуальный стиль. Об этом «Газете.Ru» рассказали психолог Скандинавского Центра Здоровья Елена Шидловская и директор по продукту ювелирного бренда SOKOLOV Елена Ракутина.

© globallookpress

«Современные тенденции позволяют каждому найти свой язык самовыражения. В моду входят минимализм и "тихая роскошь" без лишнего декора, скульптурные формы с архитектурными ассоциациями, природная эстетика с необработанными камнями и жемчугом, готика и гранж с темными акцентами. Для делового стиля актуален power-look с цепями и жесткой геометрией, а молодежь увлекается ироничным Y2K с эмалями и яркими символами», — рассказали эксперты.

По словам Елены Шидловской, сдержанные аксессуары выбирают люди с устойчивой самооценкой и рациональностью, тогда как любовь к массивному золоту и крупным деталям часто связана с лидерскими устремлениями.

«Минимализм ближе уравновешенным натурам, а яркие и заметные украшения чаще притягивают энергичных и общительных. Кольцо с крупным камнем может говорить об амбициозности, массивные браслеты или бусины — об импульсивности и потребности во внимании», — добавила она.

Елена Ракутина подчеркивает, что украшения всегда связаны с личным стилем, который складывается из характера, образа жизни и внешности.

«Индивидуальный стиль — это про уникальность, а не про типовые рекомендации. Для тех, кто сумел его выработать, украшения становятся естественным продолжением образа», — отметила эксперт.

По ее словам, выбор во многом зависит от мотивации и готовности к экспериментам.

«Практичные и стабильные люди чаще выбирают классику из золота и универсальные камни. Те, кто вдохновляется внутренними ощущениями и открыт новому, тяготеют к авторским работам и нестандартным материалам. Для ориентированных на внешние сигналы украшения становятся частью социального кода: одни обновляют коллекции в ритме модных трендов и вдохновляются образами из соцсетей, другие подчеркивают статус выбором проверенных брендов и драгоценных камней», — объяснила Ракутина.

Шидловская добавила, что украшения могут выполнять и психологическую функцию: становиться «якорем уверенности», помогать переключаться из домашнего состояния в рабочее или напоминать о важных целях.