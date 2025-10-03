Елена Летучая поделилась образом в кожаной юбке

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая вышла на публику в кожаной юбке с разрезом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

46-летняя Елена Летучая снялась в черной кожаной юбке с разрезом, белой блузе и косухе. Образ дополнили туфли с острым мысом и серьги. Волосы ведущая собрала в пучок и сделала легкий макияж.

© Газета.Ru

В начале сентября Елена Летучая раскрыла свой вес после похудения. Она показала весы, на которых была написано, что телеведущая смогла похудеть до 62,3 килограммов. Звезда сообщила, что достигла такого результата за две недели. 46-летняя Летучая рассказала, что ей помогли диетическое питание, усиленный спорт, криосауна и подводные массажи.

Позже Елена Летучая опубликовала в личном блоге фото, где позировала в желтом мини-платье с пестрым принтом и глубоким декольте. Волосы экс-ведущая шоу «Ревизорро» распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла у океана на Бали.