Стилист рассказал о тренде на «русскость»

Наиболее доступны — аксессуары в славянской народной стилистике, например, кокошник.

Из одежды в моде льняные рубашки, платья в пол и национальная цветовая палитра. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Анна Скороходова.

«Сейчас тренд на всё русское, на русскость. Например, сейчас у нас стало популярно вновь творчество Надежды Кадышевой, её песни во всех социальных сетях, что не может, конечно, не заставить молодых людей не только слушать, но и искать какие-то новые нотки сопричастности к данному творчеству. Нотки сопричастности к данному творчеству — это визуальный код. Визуальный код — это элементы одежды и аксессуаров. Одежда — это что-то более громоздкое. Очень сложно заменить весь гардероб, поменять его на что-то более русское, а аксессуарный ряд — это то, благодаря чему мы можем себя идентифицировать и относить к славянскому народу. Несмотря на то, что в тренде сейчас различные льняные рубахи, платья в пол и наша российская цветовая палитра, пиковым значением в данной категории стал кокошник за счёт лёгкости интеграции практически в любой образ».

