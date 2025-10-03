Модный эксперт заявил, что одежду надо носить задом наперед

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал главные тренды с Недели моды в Париже. Об этом он написал в Telegram-канале.

© globallookpress

«4 явных тренда, которые прозвучали на Неделе Моды в Париже. Гигантские аксессуары (Sportmax, Rabanne, Zomer); Гидрокостюмы (Loewe, Rabanne); Инкогнито (Schiaparelli, Dior, Courrèges); Одежда задом наперёд (Schiaparelli, Lanvin)», — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост в личном блоге, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.

Александр Рогов также выложил пост, в котором призвал носить юбки из бусин весной. Он отметил, что похожую технику, например, уже использовали Chanel, Lemaire, Bottega Veneta и еще несколько нишевых марок. В конце января Александр Рогов рассказал, что шорты-бермуды остаются одним из трендов этого сезона.