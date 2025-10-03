Имидж принцессы Дианы начали копировать футболисты

Известного английского футболиста Энтони Гордона заподозрили в копировании причесок принцессы Дианы в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

Так, недавно игрок клуба «Ньюкасл Юнайтед» и национальной сборной Англии появился на поле с черной повязкой на голове, с помощью которой убрал назад объемно уложенные короткие волосы. Известно, что в подобном образе леди Диана посетила Нью-Йорк и попала на фото, ставшее культовым.

Также спортсмена заметили с гладкой укладкой с мокрым эффектом и с короткими пышными прядями, как у принцессы в 1995 году. Кроме того, отмечается, что Гордон осветлял волосы подобным ей способом.

В сентябре сообщалось, что любимые сапоги принцессы Дианы из 1980-х годов вернулись в моду осенью 2025 года.