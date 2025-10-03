В чем разница между ретинолом и ретиналем

Средства с ретиноидами называют «золотым стандартом» антивозрастного и анти-акне уходов. Но на баночках можно встретить разные названия: ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота. Разбираемся вместе с врачом-дерматовенерологом Пэрвин Аббасовой, чем они отличаются и как правильно использовать.

Врач отмечает, что все они — формы витамина A, но отличаются «силой» и скоростью действия.

Ретинол

Ретинол — популярный компонент и форма в современной косметике. Пэрвин выделила самые основные пункты, характеризующие ретинол.

Самая популярная форма в косметике.

Сам по себе работает слабо, поэтому в коже проходит цепочку превращений: ретинол превращается в ретиналь (ретинальдегид), а ретиналь преобразуется в ретиноевую кислоту.

Именно ретиноевая кислота связывается с рецепторами клеток и запускает процессы обновления.

Ретинол действует мягко, а результаты проявляются постепенно.

Ретиналь (ретинальдегид)

Ретиналь часто путают с ретинолом, однако это разные компоненты, которые имеют отличия. Эксперт рассказывает, чем отличается ретиналь:

промежуточная форма между ретинолом и ретиноевой кислотой;

проходит всего один этап превращения, то есть, быстрее начинает работать;

дает более заметный эффект, чем ретинол, но переносится лучше, чем рецептурные ретиноиды.

Ретиноевая кислота (третиноин)

Ретинол и ретиналь — не единственные формы в косметике, не стоит также забывать про ретиноевую кислоту или третиноин. Врач-дерматовенеролог отмечает:

уже готовая активная форма;

это лекарственный препарат, который назначается врачом;

самая эффективная, но и чаще вызывает раздражение кожи.

Польза для кожи

Важно, что компоненты очень действенные, то есть, если их использовать надлежащим образом, то они подарят вашей коже здоровый вид и сияние. Вот некоторые из «плюсов» использования, которые выделила эксперт.

Стимулируют обновление клеток.

Усиливают выработку коллагена и эластина.

Уменьшают морщины и пигментацию.

Регулируют работу сальных желез, снижают акне.

Делают кожу более плотной и ровной.

Меры предосторожности

Бездумно использовать обсуждаемые компоненты категорически запрещено. Пэрвин перечислила важные правила, которые обязательно нужно соблюдать, если хотите получить идеальную кожу.

Начинайте с низких концентраций ретинола (0,1–0,3%).

Наносите на ночь, только на сухую кожу.

Используйте SPF днем (ретиноиды повышают чувствительность к солнцу).

Вводите в свою бьюти-рутину постепенно: сначала 2 раза в неделю, через месяц можно увеличить частоту использования.

Возможны сухость, шелушение, легкое раздражение — это нормальная адаптация.

Нельзя во время беременности и грудного вскармливания.

Как выбрать?

Эксперт отмечает, что:

начинать лучше с ретинола;

при первых возрастных изменениях подойдут средства с ретиналем;

для выраженных проблем (морщины, акне, пигментация) — только под контролем врача возможна терапия рецептурными ретиноидами.

Ретинол и ретиналь — рабочие формы витамина А, которые при правильном применении реально улучшают качество кожи. Разница в силе действия и скорости: ретиналь быстрее, ретинол мягче. Главное — вводить их аккуратно и помнить про SPF.