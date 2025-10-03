В чем разница между ретинолом и ретиналем

Ретинол и ретиналь: в чем разница, польза и меры предосторожности
Средства с ретиноидами называют «золотым стандартом» антивозрастного и анти-акне уходов. Но на баночках можно встретить разные названия: ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота. Разбираемся вместе с врачом-дерматовенерологом Пэрвин Аббасовой, чем они отличаются и как правильно использовать.
Врач отмечает, что все они — формы витамина A, но отличаются «силой» и скоростью действия.
Ретинол
Ретинол — популярный компонент и форма в современной косметике. Пэрвин выделила самые основные пункты, характеризующие ретинол.
- Самая популярная форма в косметике.
- Сам по себе работает слабо, поэтому в коже проходит цепочку превращений: ретинол превращается в ретиналь (ретинальдегид), а ретиналь преобразуется в ретиноевую кислоту.
- Именно ретиноевая кислота связывается с рецепторами клеток и запускает процессы обновления.
- Ретинол действует мягко, а результаты проявляются постепенно.
Ретиналь (ретинальдегид)
Ретиналь часто путают с ретинолом, однако это разные компоненты, которые имеют отличия. Эксперт рассказывает, чем отличается ретиналь:
- промежуточная форма между ретинолом и ретиноевой кислотой;
- проходит всего один этап превращения, то есть, быстрее начинает работать;
- дает более заметный эффект, чем ретинол, но переносится лучше, чем рецептурные ретиноиды.
Ретиноевая кислота (третиноин)
Ретинол и ретиналь — не единственные формы в косметике, не стоит также забывать про ретиноевую кислоту или третиноин. Врач-дерматовенеролог отмечает:
- уже готовая активная форма;
- это лекарственный препарат, который назначается врачом;
- самая эффективная, но и чаще вызывает раздражение кожи.
Польза для кожи
Важно, что компоненты очень действенные, то есть, если их использовать надлежащим образом, то они подарят вашей коже здоровый вид и сияние. Вот некоторые из «плюсов» использования, которые выделила эксперт.
- Стимулируют обновление клеток.
- Усиливают выработку коллагена и эластина.
- Уменьшают морщины и пигментацию.
- Регулируют работу сальных желез, снижают акне.
- Делают кожу более плотной и ровной.
Меры предосторожности
Бездумно использовать обсуждаемые компоненты категорически запрещено. Пэрвин перечислила важные правила, которые обязательно нужно соблюдать, если хотите получить идеальную кожу.
- Начинайте с низких концентраций ретинола (0,1–0,3%).
- Наносите на ночь, только на сухую кожу.
- Используйте SPF днем (ретиноиды повышают чувствительность к солнцу).
- Вводите в свою бьюти-рутину постепенно: сначала 2 раза в неделю, через месяц можно увеличить частоту использования.
- Возможны сухость, шелушение, легкое раздражение — это нормальная адаптация.
- Нельзя во время беременности и грудного вскармливания.
Как выбрать?
Эксперт отмечает, что:
- начинать лучше с ретинола;
- при первых возрастных изменениях подойдут средства с ретиналем;
- для выраженных проблем (морщины, акне, пигментация) — только под контролем врача возможна терапия рецептурными ретиноидами.
Ретинол и ретиналь — рабочие формы витамина А, которые при правильном применении реально улучшают качество кожи. Разница в силе действия и скорости: ретиналь быстрее, ретинол мягче. Главное — вводить их аккуратно и помнить про SPF.