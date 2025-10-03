Кендалл Дженнер вышла на подиум в «голом» платье

Модель Кендалл Дженнер появилась на показе Schiaparelli в прозрачном платье. Об этом сообщает People.

© globallookpress

Кендалл Дженнер вышла на подиум в «голом» черном макси-платье с меховым декором и без бюстгальтера. Образ дополнили длинные перчатки, массивные золотые серьги, браслет на ноге и туфли на шпильке.

© Газета.Ru

Показ бренда также посетили Кайли Дженнер, Анна Винтур и другие.

Несколько недель назад Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали героинями нового выпуска журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в разноцветном облегающем мини-платье с белым воротником, которое дополнила золотым кольцом. Звезда реалити-шоу была запечатлена в полосатом костюме, который состоял из куртки и мини-юбки. Манекенщицам сделали укладки и макияж в естественном стиле. Они улыбались, стоя на ранчо.